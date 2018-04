Puigdemont will zunächst in Berlin bleiben

Carles Puigdemont will vorübergehend in Deutschland bleiben. - Foto: APA/DPA

Bei einer Pressekonferenz in Berlin kündigte Puigdemont an Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen. Sobald das Verfahren beendet ist, wolle er allerdings an seinen bisherigen Exilort in Brüssel zurückkehren.

„Ich werde den deutschen Behörden zur Verfügung stehen“, sagte Puigdemont. Dies sei eine der Auflagen des Oberlandesgerichts (OLG) für die Aussetzung seines Auslieferungshaftbefehls gewesen. Als Wohnsitz habe er gegenüber den Behörden Berlin angegeben. „Wenn ich das kann, werde ich zurück nach Belgien gehen.“ Dort wolle er sich weiter für die katalanische Exilregierung engagieren.

Puigdemont sprach sich einmal mehr für eine internationale Vermittlung im Konflikt um die Zukunft Kataloniens aus. „Ich glaube, das Land braucht jemanden, der als Vermittler auftritt“, sagte er und nannte als Möglichkeit Staaten oder internationale Organisationen. Der Konflikt müsse mit „politischen Werkzeugen“ gelöst werden. Die spanische Zentralregierung rief er zu einem politischen Dialog und „Respekt für die Demokratie“ auf. Nötig und dem Gesetz entsprechend sei die Bildung einer Regionalregierung Kataloniens.

Seine Pläne für die nähere Zukunft seien noch offen, räumte der Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien ein. „Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie es weitergeht“, sagte er. „Ich möchte jetzt einfach nur zu einem normalen Leben zurückfinden.“ Mit seinem vorübergehenden Wohnort sei er aber zufrieden – Berlin sei „eine der interessantesten Städte in Europa“. Aus der deutschen Politik wolle er sich jedoch heraushalten. Puigdemont: „Ich möchte mich natürlich nicht in die deutsche Politik einmischen.

apa/afp/dpa/reuters