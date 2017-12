Putin hofft auf bessere Zusammenarbeit mit den USA

Putin und Trump beim APEC-Gipfel in Vietnam Foto: APA (AFP)

”Ein konstruktiver russisch-amerikanischer Dialog ist besonders wichtig, um die strategische Stabilität in der Welt zu stärken.” Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt, dass das schlechte Verhältnis zu Washington eine der größten Enttäuschungen des Jahres gewesen sei. Beide Seiten betonen seit Monaten, dass das bilaterale Verhältnis einen Tiefpunkt erreicht habe.

Neben den Konflikten in der Ukraine und in Syrien belasten vor allem Vorwürfe der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf die Stimmung.

apa/dpa/ag.