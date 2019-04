„Ratten-Gedicht” der FPÖ Braunau erzürnt Koalitionspartner ÖVP

In dem Gedicht wird über Migranten hergezogen sowie über das Bekenntnis zur eigenen Heimat und die „Vermischung” von Kulturen und Sprachen gereimt. Der Braunauer FPÖ-Stadtrat Hubert Esterbauer, laut Impressum verantwortlich für den Inhalt, zeigte sich gegenüber dem „Standard” unglücklich mit dem Gedicht. Verfasst worden sei es vom Vizebürgermeister Christian Schilcher (ebenfalls FPÖ), der damit „bestimmte Themen pointiert” vermitteln wollte.

„Dieses ‚Gedicht‘ ist widerlich“, reagierte Landeshauptmann Thomas Stelzer, der mit der FPÖ auf Landesebene in einer Koalition ist, auf APA-Anfrage auf das „Ratten-Gedicht”. „In einem weltoffenen Land wie Oberösterreich haben solche Vergleiche keinen Platz und werden auch nicht toleriert. Ich erwarte mir, dass sich die FPÖ rasch und deutlich von diesem ‚Gedicht‘ distanziert”, meinte er weiter. Auch die oberösterreichische SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer reagierte in einer Aussendung schockiert.

SPÖ-Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner erinnert das Gedicht „fatal an einen sprachlichen Umgang mit Menschengruppen, wie er in der NS-Propaganda üblich war”. Sie nahm gegenüber der APA Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Pflicht. Dieser habe erklärt, die FPÖ sei an ihren Taten zu messen. „Will der Kanzler in dieser Sache Glaubwürdigkeit haben, muss er jetzt handeln”, forderte Rendi-Wagner Konsequenzen durch den Kanzler.

Kurz forderte von Oberösterreichs Freiheitlichen daraufhin eine Distanzierung von dem ausländerfeindlichen Gedicht der FPÖ Braunau. „Die getätigte Wortwahl ist abscheulich, menschenverachtend sowie zutiefst rassistisch und hat in Oberösterreich und im ganzen Land nichts verloren”, so Kurz am Montag gegenüber der APA.

„Es braucht sofort und unmissverständlich eine Distanzierung und Klarstellung durch die FPÖ Oberösterreich“, meinte Kurz wörtlich. Dabei stelle er sich auch hinter Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, der „schnell und richtig” gehandelt habe. „Hier darf nicht weggeschaut werden, sondern es müssen klar Grenzen gezogen werden”, so der Bundeskanzler.

Einen sofortigen Rücktritt von FPÖ-Stadtrat Hubert Esterbauer forderte indes Grünen-Bundesrat David Stögmüller. Das Gedicht erinnere in Stil und Inhalt „an das dunkelste Kapitel unserer Geschichte”, schrieb er in einer Aussendung. Zudem verlangte er von ÖVP und SPÖ, „einen klaren Schlussstrich” unter die Koalitionen mit der FPÖ zu ziehen.

apa