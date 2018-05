Regierung bringt Reform der Mindestsicherung auf den Weg

Klar ist, dass der Bund einen Rahmen vorgeben will, an den sich die Länder zu halten haben. Unterschiede soll es nur noch bei der Abgeltung der Wohnkosten geben. Eigentlich wollte man auch einen Maximalbetrag festlegen, was aber wegen der Aufhebung der niederösterreichischen Mindestsicherung durch den VfGH nicht möglich sein dürfte. Nunmehr wird versucht, über geringere Kinderzuschläge bei Mehrkindfamilien eine niedrigere Höchstsumme zu bewirken.

Völlig unklar ist nach dem abschlägigen Bescheid des Höchstgerichts, wie die Regierung es schaffen will, dass Personen, die erst kurz im Land sind, zunächst eine geringere Leistung erhalten. Zumindest dürften gewisse Integrationsleistungen als Voraussetzung für den Vollbezug festgelegt werden.

apa