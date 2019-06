Rettungsschiff „Sea Watch 3“ darf nicht in italienische Gewässer

Die „Sea-Watch 3“ darf weder in einen italienischen Hafen noch in die Hoheitsgewässer des Landes einlaufen. - Foto: Sea Watch/Twitter

Die „Sea-Watch 3“ darf weder in einen italienischen Hafen noch in die Hoheitsgewässer des Landes einlaufen. Am Samstag gestattete Innenminister Matteo Salvini zehn Migranten, in Italien an Land zu gehen. Dabei handelte es sich um Kranke und Familien mit Kindern. Mehrere deutsche Städte haben sich bereit erklärt, Migranten aufzunehmen. In der Sache entscheidet jedoch der Bund.

Liebesbrief aus Rom: Das IT-Innenministerium hat gestern Nacht ein Boot zur #SeaWatch3 geschickt, um sicherzustellen, dass Kapitänin & Missionsleiter zu 100% über das neue Dekret von #Salvini informiert sind, das mit Geldstrafe bis 50.000 Euro für die Rettung von Menschen droht. pic.twitter.com/i3PncAfr1j — Sea-Watch (@seawatchcrew) 16. Juni 2019

Sea-Watch hatte vergangenen Mittwoch insgesamt 53 Menschen von einem Schlauchboot vor Libyen gerettet. Seit Antritt der populistischen Regierung in Rom vor einem Jahr hat es nach Rettungseinsätzen mehrfach Blockaden von Schiffen gegeben. Vergangene Woche verabschiedete das Kabinett in Rom zudem ein Dekret, wonach Nichtregierungsorganisationen bei unerlaubter Einfahrt in einen Hafen Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro riskieren.

apa/stol