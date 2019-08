Rom: Berlusconi will in Opposition bleiben

Der 82-jährige Berlusconi sprach sich für eine Wiederbelebung einer Mitte-Rechts-Allianz mit der Lega um Innenminister Matteo Salvini aus. „Wir sind in Italien die Erben und die Garanten der liberalen, demokratischen und christlichen Tradition in Italien. Forza Italia wird in der Opposition bleiben“, kündigte der viermalige Premier an.

Berlusconis rechtskonservative Forza Italia, die auf Neuwahlen drängt, werde hart arbeiten, um wieder zur stärksten Partei in Italien und im Mitte-Rechts-Lager aufzurücken. „Eine Mitte-Rechts-Allianz, die wir neu beleben wollen, wird eine glaubhafte Alternative für Italien darstellen“, sagte Berlusconi.

Mattarella plant am Donnerstagnachmittag noch Gespräche mit den Delegationen der Lega und der Fünf Sterne-Bewegung. Damit beendet er seine zweitägigen Konsultationen. Danach muss über das weitere Vorgehen zur Bewältigung der Regierungskrise entscheiden.

