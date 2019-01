„Rote Schals” demonstrieren gegen „Gelbwesten”

Am Bastille-Platz war es erst am Samstag wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und „Gelbwesten” gekommen. Der Initiator der „Roten Schals”, Laurent Soulie, steht der Partei Die Republik in Bewegung (La Republique en Marche) von Präsident Emmanuel Macron nahe. Der 51-Jährige und seine Mitstreiter werben für ein „friedliches und respektvolles Frankreich” ohne „Hass”.

apa/afp