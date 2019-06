Rücktritt und Regierungskrise? Jetzt spricht Conte - LIVESTREAM

Angesichts wachsender Spannungen in der italienischen Regierung will sich Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montagabend äußern. Dabei könnte er den zerstrittenen Chefs der Regierungsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung eine Art Ultimatum stellen (STOL hat berichtet).

Conte wolle mit seiner Demission drohen, um die Koalitionskräfte zur Vernunft zu bringen, berichteten die Zeitungen „La Repubblica“ und „Corriere della Sera“ am Montag.

Conte hat angekündigt, die Stellungnahme live ab 18.15 Uhr auf seiner Facebook-Seite zu übertragen.

Hier gibt es den Livestream:

stol