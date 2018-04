Russisch-britischer Streit zu Giftaffäre im Sicherheitsrat

”Hätten Sie nicht eine bessere erfundene Geschichte präsentieren können?”, fragte Nebensia. Der russische UNO-Botschafter sprach von einem „Propaganda-Krieg”, der gegen sein Land angezettelt werde. Ziel sei es, Russland „zu diskreditieren und zu delegitimisieren”. Mit Blick auf den Propagandaminister im nationalsozialistischen Deutschland sprach Nebensia von „Goebbels-Methoden”.

Die britische UNO-Botschafterin Karen Pierce sagte, London habe vollkommen im Einklang mit internationalen Konventionen gehandelt. Ihr Land lasse „sich nicht in Sachen Moral oder hinsichtlich unserer Verantwortung von einem Land belehren, das so viel getan hat, um die angemessene Aufklärung von Chemiewaffen-Einsätzen in Syrien zu verhindern”.

Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März im englischen Salisbury vergiftet worden. Die britische Regierung macht Moskau für den Giftanschlag verantwortlich; Russland weist jede Verantwortung zurück.

Der Fall hat zu der schwersten diplomatischen Krise zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten seit dem Kalten Krieg geführt. Viele westliche Staaten wiesen russische Diplomaten aus, worauf Russland ebenfalls mit Ausweisungen reagierte. Die Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag wurde von Russland beantragt.

apa/ag.