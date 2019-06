Russisches Militär hält Manöver ab

Bis Freitag seien mehr als 50 Manöver an 35 verschiedenen Orten geplant. Wie viele Soldaten genau daran teilnehmen werden und wo genau Übungen abgehalten werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Manöver dieser Art gibt es alle vier Jahre. Sicherheitsbehörden befürchten, dass sich Kämpfer etwa aus Afghanistan in Russland oder anderen Ex-Sowjetstaaten zurückziehen könnten. Zu dem russischen Wehrbezirk, in dem die Übung abgehalten wird, gehören auch Stützpunkte in den Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan, Kirgistan und Kasachstan.

apa/dpa