Russland: Putin-Gegner Nawalny freigelassen

Nawalny hatte vor der Vereidigung Putins für eine vierte Amtszeit am Montag zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Polizisten führten den Oppositionspolitiker am Samstag auf dem Moskauer Puschkinplatz ab. Dort riefen junge Menschen „Russland ohne Putin“ und „Nieder mit dem Zaren“. Die Polizei erklärte, Nawalny sei festgenommen worden, weil er eine unerlaubte Protestaktion organisiert habe.

1.600 Festnahmen bei landesweiten Demonstrationen

Der Menschenrechtsorganisation OWD-Info zufolge gab es landesweit rund 1.600 Festnahmen – mehr als bei einem von Nawalny organisierten Protest gegen Korruption im März 2017 -, davon fast allein die Hälfte in Moskau.

Reuters-Reporter beobachteten, wie Bereitschaftspolizisten in der Hauptstadt systematisch Demonstranten festnahmen und in Busse brachten.

Nawalny ruft zu Protestaktionen auf

Putin war im März mit einer Mehrheit von 77 Prozent für weitere 6 Jahre im Amt bestätigt worden. Nawalny, der bei der Wahl nicht antreten durfte, hatte zu Protestaktionen gegen den Staatschef in mehr als 90 Städten aufgerufen.

Vor den Aktionen erklärte er: „Wir werden die Behörden, die aus Betrügern und Dieben bestehen, zwingen, jene Millionen Bürger zu berücksichtigen, die nicht für Putin gestimmt haben.“

Die Polizei sprach von rund 1.500 Demonstranten in Moskau, von denen etwa 300 festgenommen worden seien. Reuters-Reporter vor Ort schätzten die Menge der Demonstranten dagegen auf mehrere Tausend und OWD berichtete von 600 Festnahmen in der Hauptstadt. Den Oppositionellen drohen mehrtägige Arreststrafen.

Putin: eine kontroverse Figur

Der 65-jährige Putin ist entweder als Präsident oder Ministerpräsident seit dem Jahr 2000 an der Macht. Seine Anhänger unterstützen ihn, weil er den Russen den Nationalstolz zurückgebracht und den Einfluss des Landes mit Interventionen wie in der Ukraine oder in Syrien ausgebaut habe.

Die Opposition wirft ihm vor, immer autokratischer zu regieren und Rivalen demokratische Rechte zu verwehren. Putin soll am Montag bei einer aufwendigen Feier vereidigt werden.

apa/reuters