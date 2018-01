Russland: USA wollen mit Sanktionen Präsidentenwahl beeinflussen

Am Montag wird auch mit der Veröffentlichung von US-Sanktionsberichten gerechnet, durch die weitere Wirtschaftsmagnaten mit Strafmaßnahmen belegt und Geschäfte mit russischen Staatsanleihen eingeschränkt werden könnten. Der Sprecher betonte, das Vorgehen der USA werde keinen Einfluss auf die Präsidentenwahl 18. März haben. Umfragen sagen Amtsinhaber Wladimir Putin einen klaren Sieg voraus.

Die US-Geheimdienste sind davon überzeugt, dass Russland zugunsten von Wahlgewinner Donald Trump in die zurückliegende US-Präsidentenwahl eingriff. Die Regierung in Moskau weist dies zurück. Darüber hinaus liegen die USA und Russland in der Ukraine- und Syrien-Politik über Kreuz. Am Montag wurden Forderungen Polens an die USA laut, dass die gegen Russland verhängten Strafmaßnahmen auch den Bau der zweiten Gas-Pipeline von Russland nach Deutschland, Nord Stream 2, umfassen sollten.

apa/reuters