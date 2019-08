Russland sichert Venezuela Hilfe gegen USA zu

Beide Minister unterzeichneten eine Vereinbarung über den gegenseitigen Besuch von Kriegsschiffen in ihren Häfen. Es seien auch Fragen der militärischen und der militär-technischen Zusammenarbeit besprochen worden.

Als Russland zuletzt Militärexperten in das ölreiche Land geflogen hatte, reagierten die USA mit massiver Kritik. In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela unterstützt Russland Präsident Nicolás Maduro. Die USA stehen dagegen an der Seite des Oppositionsführers Juan Guaidó, der sich Interimspräsident nennt.

Verteidigungsminister Padrino sprach einer russischen Mitteilung zufolge von „dreisten Verstößen” der USA gegen internationales Recht. Russland hatte die USA ebenfalls immer wieder vor einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas gewarnt. Schoigu sprach von einem beispiellosen Druck Washingtons auf die Führung in Caracas mit dem Ziel einer Destabilisierung der Lage.

apa/dpa