Russland spürt Verdächtige im Fall Skripal auf

„Wir wissen wer sie sind, wir haben sie gefunden“, sagte Putin. Es handle sich „natürlich um Zivilisten”.

Die britische Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche 2 Russen als Tatverdächtige identifiziert und einen europäischen Haftbefehl beantragt. Die Behörde wirft ihnen Mordversuch an Skripal und seiner Tochter Julia vor. Premierministerin Theresa May bezeichnete die beiden Männer als Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Damals hatte es aus dem russischen Außenministerium noch geheißen, die beiden Verdächtigen seien unbekannt. Russland hat eine Verstrickung in den Fall stets bestritten.

apa/af.