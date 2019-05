SPÖ bringt Misstrauensantrag gegen die Regierung ein - LIVE

Im Verlauf der Debatte will die SPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen. Da die inzwischen oppositionelle FPÖ mitmacht, scheint eine Ablösung von Kurz sicher. Die Entwicklung ist vorläufiger Höhepunkt der Regierungskrise. Im Skandal-Video erweckt Strache den Eindruck, offen für Machtmissbrauch und Korruption zu sein. Er trat von allen Ämtern zurück.

„Die Regierung Kurz ist gescheitert.“ Die Bilanz des Regierungschefs sei in negativer Hinsicht beachtlich. Dazu gehöre auch sein Versuch, die ÖVP-FPÖ-Koalition nach Bekanntwerden des Skandal-Videos vom Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache doch noch zu retten. Nur die Weigerung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, seinen Stuhl zu räumen, habe Kurz dazu veranlasst, die Koalition zu beenden.

Auch in der seit zehn Tagen herrschenden Regierungskrise habe sich Kurz nicht um eine substanzielle Einbindung der Opposition in die politischen Prozess gekümmert, so Leichtfried. „Sie, Herr Kurz, (...) haben erneut den Alleingang gewählt“, sagte Leichtfried weiter. „Es gibt keine Diskussion auf Augenhöhe.“

SPÖ-Partei- und Klubchefin Pamela Rendi-Wagner begründete den Misstrauensantrag mit der „einzigartigen Vorgehensweise“ von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), nämlich einem „zügellosen, schamlosen Griff nach Macht. Aber die Macht in unserem Land geht vom Volk aus“, so Rendi-Wagner.

Sie bezeichnete es wörtlich als „ungeheuerlich“, dass Kurz Zustimmung und Vertrauen einfordere. „Gerade in solchen Situationen zeigt sich wahre Führungsstärke.“ Aber Kurz habe „das Ich vor das Wir gestellt“. Vertrauen könne man nicht erzwingen, das müsse man sich erarbeiten. Kurz trage Verantwortung für das Scheitern der Regierung. Er habe das Land zum zweiten Mal in Neuwahlen gestoßen und nach dem Scheitern von Türkis-Blau eine ÖVP-Alleinregierung installiert. Daher spreche die SPÖ ihm und seiner Regierung das Misstrauen aus.

APA-Video überträgt die Sondersitzung des Nationalrats.

