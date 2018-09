Salvini: Draghi sollte Italien helfen statt kritisieren

„Ich zähle auf die Italiener in Europa, dass sie sich um die Interessen Italiens kümmern, so wie es in allen anderen Ländern passiert, und dass sie uns helfen und beraten und nicht nur kritisieren“, hieß es in einer Erklärung des italienischen Vizeregierungschefs und Chefs der rechtspopulistischen Lega.

Die Regierung in Rom aus der Fünf-Sterne-Bewegung und Lega steckt im Dilemma, teure Wahlversprechen umzusetzen und dennoch ein Budget vorzulegen, ohne die EU-Regeln zu brechen. Die EU-Kommission hat die Koalition wiederholt gemahnt, den Schuldenberg abzubauen.

apa/reuters