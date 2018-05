Salvini fordert Regierungsbildungsauftrag

Matteo Salvini will den Regierungsauftrag. - Foto: APA/AFP

Als Chef der stärksten Partei der bei den Wahlen erfolgreichen Mitte-Rechts-Allianz habe er das Recht, die Führung des Landes zu übernehmen, sagte Salvini.

„Italien kann nicht mehr warten. Es gibt viele Probleme zu lösen. Die Koalition, die die meisten Stimmen erhalten hat, muss anfangen, Italien zu regieren“, sagte Salvini am Ende des Gesprächs der Mitte-Rechts-Delegation mit Mattarella am Montag. Die Mitte-Rechts-Allianz sei nicht bereit, eine parteiunabhängige Expertenregierung zu unterstützen, so Salvini.

Er forderte die Bildung einer Minderheitsregierung aus den Mitte-Rechts-Parteien, die im Parlament die Unterstützung für die Umsetzung ihres Wahlprogramms suchen werden.

Die populistische Fünf Sterne-Bewegung war aus der Parlamentswahl mit 32 Prozent als größte Einzelpartei hervorgegangen, verfügt aber nicht über genügend Sitze für eine Regierungsbildung. Stärkste Kraft wurde das von Lega und Forza Italia angeführte Mitte-Rechts-Bündnis mit 36 Prozent. Doch auch ihm fehlt die ausreichende Mehrheit.

apa