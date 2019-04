Salvini fordert mehr Polizeikontrollen in Moscheen

Nach den Anschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka am Ostersonntag sei es noch dringender, die Kontrollen in ganz Italien zu verschärfen, meinte Salvini. Das Innenministerium will sich auch verstärkt gegen die Verbreitung von Fundamentalismus unter nordafrikanischen Häftlingen in den Gefängnissen des Landes und im Internet einsetzen.

Italien hat in den vergangenen Monaten seine Offensive gegen islamischen Fundamentalismus verschärft. Seit Anfang 2015 wurden laut dem Innenminister hunderte Ausländer wegen radikal-islamischer Aktivitäten aus Italien ausgewiesen, darunter einige Imame.

