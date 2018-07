Salvini gegen Saviano: Ermittlungen gegen Autor

Die Untersuchung wurde aufgrund einer Klage von Innenminister Matteo Salvini in die Wege geleitet. Saviano hatte Salvini unter anderem als „Minister der Kriminalität“ bezeichnet.

„Ich akzeptiere jede Kritik, aber ich erlaube niemandem zu sagen, dass ich der Mafia helfe“, fügte der Minister hinzu. Saviano, der seit der Veröffentlichung seines Buches über die Mafia im Jahr 2006 unter Polizeischutz steht, hatte den rechtsgerichteten Salvini wiederholt wegen seiner ausländerfeindlichen Politik kritisiert. Er hatte ihm auch Kontakte zur Mafia unterstellt.

Als der Innenminister im Juni ankündigte, den Polizeischutz für Saviano überprüfen zu lassen, kritisierte der Autor die „widerliche“ Atmosphäre in Italien. In einem Facebook-Video bezeichnete der Autor den Innenminister zudem als „Idioten“ und sagte, er sei „glücklich“ darüber, „einer seiner Feinde“ zu sein.

Innenminister Salvini erklärte am Donnerstag, er habe keinerlei Absicht, die Klage gegen Saviano zurückzuziehen.

„Eine Sache ist, mich zu kritisieren, eine andere mich als Mafioso anzuprangern“, sagte Salvini. Saviano hatte zuletzt die Öffentlichkeit zu einer Revolte gegen den strengen Einwanderungskurs Salvinis, der NGO-Schiffen die italienischen Häfen geschlossen hat.

