Salvini in den USA: Treffen mit Pence und Pompeo

Salvini trifft am Montag US-Vizepräsident Mike Pence und Staatssekretär Mike Pompeo. - Foto: APA/AFP

„Wir können die Flat Tax schrittweise in den nächsten Jahren einführen, doch es muss absolut zu einer Steuersenkung kommen. Wir werden die EU überzeugen. Wenn nicht, werden wir die Steuern trotzdem senken und die EU wird damit leben müssen“, sagte Salvini nach Medienangaben.

Salvini, der am Montag Gespräche mit US-Vizepräsident Mike Pence und mit Staatssekretär Mike Pompeo plant, erklärte, dass Italien in Europa zum ersten Partner der USA werden wolle. Zugleich wolle Italien auch mehr in der EU zählen. Rom beanspruche einen EU-Kommissar mit Wirtschaftskompetenzen.

Buongiorno Amici e buon lunedí! ☀

Oggi onorato di rappresentare l'Italia qui a Washington incontrando il Segretario di Stato Mike Pompeo alle 15 e il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence alle 20 (ora italiana).

Vi tengo aggiornati e vi abbraccio! #SalviniUSApic.twitter.com/4TasHGnnrr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17. Juni 2019

In Washington will Salvini die Resultate seines Einsatzes gegen illegale Einwanderung vorstellen. Auch über den Kampf gegen den Terrorismus und die Mafia will der italienische Vizepremier mit Pence und Pompeo sprechen.

apa