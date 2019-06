Salvini macht Druck auf Niederlande für Migrantenaufnahme

Die „Sea-Watch 3” hält sich seit einer Woche am Rande der italienischen Hochheitsgewässer auf. Salvini beklagte, dass Italien und Malta wegen ihrer geografischen Lage von der EU im Umgang mit dem Flüchtlingsnotstand allein gelassen worden seien.

Die „Sea-Watch” berichtete indes, dass weitere 3 Boote mit Migranten in Seenot seien. Das Aufklärungsflugzeug der NGO Colibri habe zusätzlich ein bereits gesunkenes Schlauchboot lokalisiert. „Die 'Sea-Watch-3' wird dringend im Einsatzgebiet gebraucht, aber hängt weiterhin ohne sicheren Hafen fest”, bemängelte die Missionsleitung auf Twitter. An Bord herrsche ein „humanitärer Notstand”. Die 43 Migranten sollten sofort an Land gehen.

apa