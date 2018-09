Salvini trifft UN-Hochkommissar für Flüchtlinge

Matteo Salvini bei einem Besuch in Bari, Apulien. - Foto: Ansa

„Wir arbeiten zusammen, um die Probleme zu lösen“, sagte Salvini am Ende des „langen und freundschaftlichen Treffens mit Grandi“.

Der Innenminister und Chef der Lega bestritt, dass Italien ein Rassismus-Problem habe. „Wer das behauptet, kennt Italien und seine wunderbaren Leute nicht“, so Salvini. Beim Gespräch mit Grandi wurde das Thema der Asylsuchenden in Italien sowie die Lage in Libyen angesprochen.

UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatte am Montag die Entsendung von Teams nach Italien und Österreich angekündigt, um den Umgang mit Migranten zu prüfen.

In Italien sollen Berichte über Fälle von Gewalt und Rassismus gegen Migranten, Menschen afrikanischer Abstammung und Roma überprüft werden. Im Zusammenhang mit Österreich sprach Bachelet von einer „Priorisierung der Rückkehr von Migranten aus Europa, ohne sicherzustellen, dass zentrale internationale Menschenrechtsverpflichtungen erfüllt werden“.

apa