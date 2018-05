Salvini und Di Maio beraten über Premierminister

Salvini und Di Maio werden am Montag den Namen des neuen Regierungschefs bekannt geben.

Seit Wochen wird über die möglichen Kandidaten für das Amt des Premiers spekuliert. Erwartet wird, dass weder Di Maio noch Salvini das Amt übernehmen, sondern ein dritter Kandidat, der der Fünf-Sterne-Bewegung nahe stehen soll. Bei der Wahl am 4. März war sie mit 32 Prozent stärkste Partei geworden.

94 % des M5S für Koalitionsvertrag

Die Anhänger der Lega sind an diesem Wochenende aufgerufen, das Koalitionsabkommen ihrer Partei mit der Fünf-Sterne-Bewegung abzusegnen. Auf 1.000 Plätzen in italienischen Städten wurden Stände für die Befragung unter den Anhängern aufgestellt, die bis Sonntagabend laufen wird. Teilnehmen kann jeder, der zu den Ständen der Partei kommt. Die Fünf-Sterne-Aktivisten hatten bereits bei einer Online-Befragung am Freitag mit 94 Prozent der Stimmen den Koalitionsvertrag abgesegnet.

Italiener für neue Regierung

60 Prozent der Italiener sind für die neue Regierung, die aus der Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega entstehen soll. Dies geht aus einer am Sonntag von der Tageszeitung „La Repubblica“ veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Demos“ hervor. Laut der Umfrage halten lediglich 25 Prozent Neuwahlen für den richtigen Weg, um einen Ausweg aus dem politischen Stillstand nach den Parlamentswahlen am 4. März zu finden.

stol/apa