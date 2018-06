Salvini verschärft Konfrontationskurs im Asylstreit

Vor dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel ist für Sonntag ein informelles Treffen mehrerer EU-Mitgliedstaaten geplant, bei dem es auch um die die Rücknahme von Migranten gehen soll. Neben Italien nehmen daran unter anderem Deutschland, Frankreich und Spanien teil.

Salvini hatte am Mittwoch klargemacht, dass Italien in der Migrationsfrage Fortschritte bei der Reform der Dublin-Regeln erwartet und nicht bereit ist, Zugeständnisse zu machen. Auf die Frage, ob Italien Deutschland helfen und Asylbewerber zurückzunehmen würde, sagte Salvini, die Regierung in Rom wolle nur den Italienern helfen.

Statt zu nehmen sei man bereit zu geben. Er drohte außerdem damit, Zahlungen ins EU-Budget zu überdenken, sollte es keine Reform der Dublin-Regeln geben.

dpa