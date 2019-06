Salvini will mehr Sicherheit in Lokalen

Demnach verpflichten sich die Inhaber der Diskos zu mehr Sicherheitskontrollen, während die Polizei einen aktiveren Kampf gegen Drogenhandel führen soll.

Das Protokoll ist eine Reaktion auf die Massenpanik in einer Diskothek in Corinaldo nahe Ancona im vergangenen Dezember, bei der 6 Menschen starben (STOL hat berichtet). Ermittelt wird unter anderem gegen 3 Inhaber des Gebäudes, in dem die Diskothek untergebracht ist, und gegen die Betreiber der Lokals.

