Schiff mit Migranten darf nach Lampedusa

30 Menschen, darunter zwei schwangere Frauen und fünf Kinder, befinden sich an Bord der „Mare Jonio”. Die Migranten befanden sich an Bord eines in Seenot geratenen Schlauchbootes und wurden 40 Seemeilen vor der libyschen Küste gerettet.

Italien betreibt seit dem vergangenen Jahr eine strenge Einwanderungspolitik. Innenminister Matteo Salvini hatte am Donnerstag betont, dass Italiens Häfen für private Rettungsschiffe geschlossen bleiben.

