Schiff von Sea-Eye zwischen Malta und Lampedusa unterwegs

Die NGO beklagte am Donnerstag die Verschlechterung der Wetterlage. Wo die von Sea-Eye geretteten Flüchtlinge von Bord gehen können, ist unklar. Italien weigert sich seit Monaten, gerettete Migranten an Land gehen zu lassen. An Bord befinden sich auch zehn Kinder.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini, der am Donnerstag am G-7-Innenministergipfel in Paris teilnahm, erklärte sich wegen der Lage in Libyen besorgt. Er appellierte an die Partner für eine diplomatische Lösung. Im Gespräch mit den G-7-Innenministern hob Salvini die Resultate der Regierung im Kampf gegen die illegale Migration hervor, die 2019 gegenüber den Vergleichsmonaten 2018 um 90 Prozent rückgängig sei. Salvini bekräftigte, dass Europa NGOs nicht den Umgang mit den Migrationsströmen überlassen dürfe. Er hob die Notwendigkeit stärkerer Investitionen in Afrika hervor.

Unterdessen beschwerte sich der Sprecher der libyschen Marine, Admiral Ayob Amr Ghasem, über Hilfsorganisationen, die die Souveränitätsregeln in Libyens Gewässern verletzen würden. „Bei Verletzung der Souveränität unseres Landes werden wir dem internationalen Recht entsprechend reagieren”, erklärte der Admiral nach Angaben italienischer Medien.

Laut der NGO „Watch the Med” werden derzeit noch zwei weitere Flüchtlingsboote vermisst, die von Libyen aus aufgebrochen sind: eines mit 41 Menschen an Bord, das andere mit 50. Die italienische Küstenwache erklärte am Dienstag, sie sei über das zweite Boot informiert worden und habe die Informationen an die libysche Küstenwache weitergegeben.

apa