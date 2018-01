Schulz ruft Sozialdemokraten zu Koalitionsverhandlungen mit Union auf

Flankiert vom nordrhein-westfälischen SPD-Landeschef Michael Groschek und der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles sagte Schulz mit Blick auf die Bedenken in seiner Partei gegen eine neue große Koalition: „Wir nehmen das sehr ernst.“

Zwar hätten die sozialdemokratischen Sondierer „ein paar Punkte“ nicht erreicht, insgesamt liege aber „eine große Liste von Erfolgen“ vor. Der SPD-Chef nannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Eine „großen Errungenschaft“ des Sondierungsergebnisses sei auch, dass die SPD in der nächsten Bundesregierung Europa eine „neue Richtung“ geben könne. „Da bin ich ziemlich sicher, dass wir Skeptiker so überzeugen können, dass wir aus Gegenwind Rückenwind machen können“, gab er sich zuversichtlich. Die SPD-Mitglieder müssten sich im Klaren darüber sein, „dass wir auch eine Verantwortung für das Land“ haben.

Schulz sagte, er gehe auf die „GroKo“-Kritiker zu, ermutige aber auch all jene, die zufrieden sind, „das laut zu sagen“. Der Sonderparteitag am Sonntag in Bonn, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheidet, sei „richtungsweisend“ für die gesamte SPD. Die Führung der Sozialdemokraten werde „geschlossen“ in den Parteitag gehen.

Auf Forderungen auch aus der SPD-Spitze nach Nachbesserungen am Sondierungsergebnis ging Schulz nicht direkt ein. Allerdings stellte er klar: „Ein Sondierungsvertrag ist kein Koalitionsvertrag.“ Natürlich müssten die Ergebnisse in den Koalitionsverhandlungen „vertieft“ werden. „Wenn das Sondierungsergebnis das Koalitionsergebnis wäre, dann bräuchten wir keine Koalitionsverhandlungen.“

Der Auftritt von Schulz wurde mehrfach von Zwischenrufen gestört, in denen der SPD-Chef als „Volksverräter“ beschimpft wurde. Schulz sagte, er hoffe, dass auch die Delegierten mitbekommen, dass „Nazis dieser Art“, die „unser Land, unser Volk mit einem nationalistischen Geschrei über andere stellen wollen“, in Deutschland keinen Platz haben dürften. „Das ist auch eine Aufgabe der Sozialdemokratie.“

apa/afp