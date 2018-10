Schweden: Löfven erhielt Auftrag zur Regierungsbildung

Löfven will über die politischen Blockgrenzen hinweg verhandeln Foto: APA (AFP/TT Agency)

Ein erster Versuch zur Regierungsbildung des Vorsitzenden der konservativen Partei Moderaterna war am Wochenende gescheitert. Löfven sprach sich in einer Pressekonferenz dafür aus, über die politischen Blockgrenzen hinweg zu verhandeln. Die schwedischen Parteien sind bisher in dem „Allianz” genannten Bündnis aus Konservativen, Christdemokraten, Liberalen und Zentrumspartei sowie dem rot-grünen Bündnis aus Sozialdemokraten, Linkspartei und Grünen organisiert. Daneben gibt es die rechtspopulistischen Schwedendemokraten, die keinem Block angehören.

Keine Partei und keines der Bündnisse hat bei der Parlamentswahl Ende September eine Mehrheit der Stimmen erringen können, was die Verhandlungen erschwert.

apa/dpa