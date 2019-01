Sea Watch – Mehrere EU-Länder zu Migrantenaufnahme bereit

Malta bleibt jedoch hart und fordert die Umverteilung von 249 Migranten, die in den vergangenen Tagen von seiner Küstenwache gerettet wurden. Länder wie Polen und Ungarn seien zur Migrantenaufnahme nicht bereit, hieß es in den Medienberichten.

Die Frage einer möglichen Umverteilung auf mehrere europäische Länder soll am Dienstag in Brüssel besprochen werden. Am Montag hatten sich Italien und Deutschland bereit erklärt, einige Migranten im Rahmen eines europäischen Umverteilungsprogramms aufzunehmen. Die von den NGOs Sea Watch und Sea Eye geretteten Migranten befinden sich seit zwei Wochen auf See.

apa