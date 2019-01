Sea-Watch: Salvini will Ermittler an Bord schicken

Die deutsche NGO Sea Watch, Betreiberin des Schiffes, bekräftigte indes die Forderung nach sofortiger Landung der minderjährigen Migranten, sowie eines 24-Jährigen aus Gambia, der nach schweren Folterungen in Libyen verletzt sei. Der Mann habe Folternarben auf dem ganzen Körper und im Gesicht. „Das sind die Menschen, die wir zwei Kilometer von der sizilianischen Küste an Bord haben und die man nicht landen lässt“, so Giorgia Linardi, Sprecherin von Sea Watch in Italien.

Hunderte Bürger demonstrierten im sizilianischen Siracusa am Samstag für die Landung der Migranten auf Sizilien. Das Rettungsschiff hat einen Ankerplatz rund zwei Kilometer vor Syrakus zugewiesen bekommen. „Lasst sie landen“, war auf Leintüchern zu lesen, die an den Fenstern und Balkonen der Hauptstraße von Siracusa hangen. „Die Wellen sind sehr hoch und die Crew bestätigt, dass die Migranten an Bord erschöpft sind und sowohl physisch als auch psychisch sehr mitgenommen sind“, betonten die Aktivisten.

Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea.

In Italia si entra rispettando leggi e regole, per gli scafisti e i loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi.

Nave olandese di Ong tedesca? Amsterdam o Berlino vi aspettano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26. Januar 2019

apa