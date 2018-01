Sebastian Kurz: Erster Auslandsbesuch führt zu Macron

Sebastian Kurz tritt seine erste Auslandsreise nach Amtsantritt zu Macron an. - Foto: APA

Der politische Erzfeind Le Pens und Hoffnungsträger des pro-europäischen Lagers empfängt den ÖVP-Chef zu Mittag im Präsidentenpalast. Beide Politiker setzen sich für eine tiefgreifende Reform der Europäischen Union ein, haben dabei aber unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele.

Kurz sieht die ehrgeizigen Kerneuropa-Pläne von Macron mit Skepsis. „Es kann nicht auf Dauer Mitglieder erster und zweiter Klasse innerhalb der Union geben”, sagte er der französischen Tageszeitung „Le Figaro” im Vorfeld seines Paris-Besuchs. „Wir können Europa nur stärken, wenn wir zusammenarbeiten.”

Macron hatte erst am Mittwoch betont, seine Reformpläne notfalls mit einer kleineren Staatengruppe umsetzen zu wollen. „Man sollte immer zu 27 verhandeln, aber wenn einige nicht bereit sind, zu folgen, sollten sie die anderen nicht aufhalten”, betonte der französische Präsident.

Mehrere Geschwindigkeiten in Europa seien „eine Notwendigkeit“ laut Kurz

Kurz sagte dazu, dass das Europa mehrerer Geschwindigkeiten eine „Realität” und in bestimmten Bereichen auch eine „Notwendigkeit” sei. „Trotzdem sehe ich diese Idee nicht als positive Vision für die Zukunft an.” Stattdessen bekräftigte er sein Eintreten für eine Stärkung der Subsidiarität innerhalb der EU, die sich auf wichtige Fragen wie Verteidigung und Sicherheit konzentrieren soll.

Österreich sehe sich innerhalb der EU als Brückenbauer und wolle „die Spannungen verringern”, betonte Kurz, der die „klare pro-europäische Orientierung” seiner Regierung bekräftigte. Dies sei eine Koalitionsbedingung der ÖVP gewesen, unterstrich er. „Österreich ist kein Mitglied der Visegrad-Gruppe und das wird auch so bleiben”, sagte der Bundeskanzler mit Blick auf entsprechende Avancen der FPÖ. Zum vor Weihnachten eingeleiteten Rechtsstaatsverfahren gegen Polen sagte Kurz, er vertraue der EU-Kommission. „Wenn der Rechtsstaat und die Demokratie in Gefahr sind, dürfen wir nicht wegschauen.”

Steuern für ausländische Internetkonzerne

Positiv äußerte sich Kurz zu Macrons Plänen, Internetkonzernen wie Google oder Facebook auf die Zehen zu steigen. „Wie Präsident Macron sehe auch ich es als essenziell an, dass diese Unternehmen, die Gewinne in Europa machen, Steuern in Europa zahlen.” Es brauche ein Europa, „das fähig ist, der Dominanz von Gruppen wie Google oder Facebook entgegenzutreten”, forderte der ÖVP-Chef die Schaffung europäischer Internetkonzerne.

Zu Macrons Plänen für ein Eurozonen-Budget und eines EU-Finanzministers sagte Kurz, es sei wichtiger, die bestehenden Regeln zu respektieren, um eine Wiederholung des griechischen Szenarios zu verhindern. „Das ist die Priorität”, betonte der ÖVP-Chef. „Aber wir werden alle Vorschläge diskutieren und am Ende gemeinsam so entscheiden, dass sich die Europäische Union positiv entwickelt”, ließ er deutliche Distanz zur Forderung eines Eurozonen-Budgets und eines EU-Finanzministers erkennen.

apa