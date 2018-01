Seehofer lehnt Nachverhandlungen ab

Seehofer rechnet nicht damit, dass bei Koalitionsverhandlungen die verabredeten Inhalte grundsätzlich zur Diskussion gestellt werden können. „Die Sondierungsergebnisse sind und bleiben die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen. Koalitionsverhandlungen haben den Sinn, allgemein gehaltene Dinge aus den Sondierungen konkreter zu machen, vom Zeitpunkt, vom Volumen, vom Inkrafttreten und so weiter.“

Seehofer hat Verständnis für SPD

Mit Blick auf die Debatte in der SPD zeigte Seehofer Verständnis, dabei müsse man den Weg der SPD seit der Bundestagswahl bedenken, sie sei aufgewühlt. „Ich bin nicht der Anwalt der SPD. Aber als langjähriger Politiker weiß ich, dass solche Prozesse in einer so gebeutelten Partei normal sind. Ich betrachte die Diskussion mit Respekt und ich wünsche dem Parteivorsitzenden (Martin Schulz), dass er letzten Endes die Zustimmung zur großen Koalition auf dem Parteitag bekommt.“

Am Freitag hatten Union und SPD ihre Sondierungen abgeschlossen, seither ist in der SPD eine kontroverse Debatte zu den Inhalten entbrannt, am Wochenende wird ein Parteitag über den Start von Koalitionsverhandlungen abstimmen.

dpa