Semesterferien gegen Massenproteste in Algerien

Die Menschen in Algerien protestieren seit Tagen gegen eine fünfte Amtszeit des Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. - Foto: APA/AFP

Viele Studenten dürften dadurch gezwungen werden, den Campus zu verlassen. Die Ferien dauern bis 4. April. Algeriens Universitäten sind Hochburgen des Protests gegen Bouteflika.

In Algerien ist es üblich, dass Studentenheime während der Semesterferien schließen.

Viele Studenten reisen dann zurück in ihre Heimatorte abseits der großen Städte. Nach offiziellen Angaben studieren derzeit in Algerien mehr als 1,7 Millionen Menschen, 630.000 von ihnen leben in Wohnheimen.

Präsident erholt sich in Genfer Klinik

Die Menschen in Algerien protestieren seit Tagen gegen eine fünfte Amtszeit Bouteflikas. In Algier hatten am Dienstag erneut tausende Studenten der verschiedenen Hauptstadt-Universitäten demonstriert und den Rückzug des 82-jährigen Präsidenten gefordert. Sie riefen Parolen wie „Hey Bouteflika, es wird kein fünftes Mandat geben“.

Der Präsident regiert das nordafrikanische Land seit fast 20 Jahren und will bei der Wahl am 18. April erneut kandidieren, obwohl er sich seit einem Schlaganfall vor 6 Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und im Rollstuhl sitzt. Derzeit befindet er sich in einer Genfer Klinik.

