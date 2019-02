Senegals Präsident Sall mit 58 Prozent wiedergewählt

In der früheren französischen Kolonie waren 6,7 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Behörden hatten für die Wahl den Einsatz von 8.000 Polizisten sowie zahlreicher Zivilbeamter in den urbanen Zentren angekündigt. Nach Angaben des Innenministeriums waren zudem rund 5.000 Wahlbeobachter im Einsatz, darunter knapp 900 Vertreter internationaler Beobachtermissionen. Die Beobachtermission der Europäischen Union sprach von einem insgesamt „eher positiven” Verlauf in den von ihr besuchten Wahlbüros.

apa/ag.