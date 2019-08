Spanische Seenotrettungsorganisation richtet Appell an EU

Die EU-Staaten hätten damit „die Würde derjenigen an Bord nicht anerkannt”. Malta habe den Migranten das Recht verweigert, an Land zu gehen, „und Italien antwortet nicht”, kritisierte Proactiva Open Arms. „Wir verstehen dieses Europa nicht, mit seinen feigen Staaten, seiner leeren Politik... Helft uns.”

Die spanische Organisation hatte die 121 Migranten vergangene Woche vor der Küste Libyens von zwei Booten gerettet. Derzeit liegt die „Open Arms” nach Angaben der Website vesselfinder.com in internationalen Gewässern südwestlich von Malta und östlich der italienischen Insel Lampedusa. Italiens rechtsradikaler Innenminister Matteo Salvini hat der „Open Arms” verboten, in italienische Gewässer zu fahren. Er drohte damit, das Schiff zu beschlagnahmen.

Am Montag hatte das italienische Parlament ein Sicherheitsdekret gebilligt, das unter anderem eine Konfiszierung von Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen ermöglicht und Geldstrafen von bis zu einer Million Euro für deren Kapitäne vorsieht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International übten scharfe Kritik an dem Vorhaben, auch das Auswärtige Amt nannte die Pläne am Mittwoch nicht „wünschenswert oder unterstützenswert”.

In der EU gibt es seit Monaten Streit um den Umgang mit geretteten Bootsflüchtlingen. Die Migranten müssen immer wieder tage- oder wochenlang auf den Hilfsschiffen ausharren, bis ihre Verteilung ausgehandelt ist.

apa/ag.