Stimmabgaben in Salzburg von entspannt bis leicht gespannt

Haslauer schritt gemeinsam mit Gattin Christina zur Urne - bei strahlend schönem Frühlingswetter in einer Volksschule im Salzburger Stadtteil Morzg. Als Wahlziel hatte er im Vorfeld ein Drittel der Stimmen ausgegeben, was von Experten als strategisches Tiefstapeln bezeichnet wurde. „Wenn es mehr ist, sind wir nicht böse, ganz im Gegenteil”, sagte Haslauer. Einen Vierer vor dem Resultat bezeichnete er aber als „fast nicht möglich”.

Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für 17.00 Uhr erwartet. Spannend wird vor allem, wie sich Haslauers bisherige Grüner Koalitionspartner schlagen wird und ob ihr Ergebnis für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit reicht. Spitzenkandidatin Astrid Rössler meinte bei ihrer Stimmabgabe im Pfarrzentrum St. Vitalis am Stadtrand, sie habe für den Wahlausgang ein gutes Gefühl. Ansonsten zeigte sie sich aber wortkarg.

Um Platz zwei hinter der ÖVP rittern SPÖ und FPÖ. SP-Spitzenkandidat Walter Steidl kam in Begleitung seiner Frau Brigitte und mit seinem Sohn Oliver ins Wahllokal im Bauhof der Landeshauptstadt. Er sei „weder nervös noch aufgeregt”, sagte Steidl: „Ich habe keine Angst vor der Zeugnisverteilung.” FP-Chefin Marlene Svazek gestand bei ihrer Stimmabgabe in Großgmain zwar etwas Nervosität ein, schlechtes Gefühl habe sie aber keines. „Ich bin froh, dass der Wahlkampf zu Ende ist”, sagte Svazek.

Als erster der Spitzenkandidaten hatte am Morgen NEOS-Chef Sepp Schellhorn gewählt. Für die NEOS geht es um den erstmaligen Einzug in den Salzburger Landtag. Wobei die Umfragen den NEOS zuletzt deutlich bessere Chancen einräumten als Hans Mayr von der „Salzburger Bürgergemeinschaft” und Karl Schnell von der „Freien Partei Salzburg”. Ersterer war mit dem Team Stronach ursprünglich Partner in einer Dreierkoalition mit Grünen und ÖVP und versucht nach dem Zerfall der Partei nun den Alleingang. Zweiterer war langjähriger Chef der Salzburger FPÖ und gründete nach seiner Ablöse vor drei Jahren eine neue Partei.

Das vorläufige Endergebnis der Wahl wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr erwartet. Weil die Briefwahlstimmen schon am Wahltag ausgezählt werden, werden dabei nur noch wenige Hundert Stimmzettel fehlen, die außerhalb der Wohnsitzgemeinde abgegeben wurden. Diese werden am Mittwoch ausgezählt. Wie es nach der Wahl weitergeht, wollen die meisten Parteien aber schon am Tag nach der Wahl besprechen: ÖVP, Grüne, SPÖ, NEOS und SBG haben for Montag ihre Gremien einberufen.

apa