Strache bei Salvini in Rom: „Freunde zur Verteidigung unserer Völker“

„Hier bin ich mit dem österreichischen Vizekanzler Strache: Freunde und Verbündete, um unsere Völker zu verteidigen“, schrieb Salvini auf Facebook. Auch Strache postete auf Twitter ein in Rom geschossenes Bild. Der Vizekanzler nimmt am Mittwochvormittag an der Generalaudienz mit dem Papst auf dem Petersplatz teil.

Con il vicepremier austriaco Strache, amici e alleati per difendere i nostri popoli! @HCStracheFPpic.twitter.com/B9uwEsxW7F — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19. Juni 2018

Am Mittwochnachmittag ist im römischen Innenministerium das offizielle Gespräch mit Salvini geplant, an dem auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) teilnehmen wird. Kickl wird am frühen Mittwochnachmittag in Rom erwartet. Schwerpunkt der Gespräche dürften die Themen Migration und Sicherung der Grenzen sein. Nach dem Treffen ist eine Pressekonferenz geplant.

Die neue italienische Regierung aus Salvinis Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung fährt einen harten Kurs in der Migrationspolitik, obwohl die Ankunftszahlen dieses Jahr im Vergleich zu 2017 um rund 80 Prozent gesunken sind. Innenminister Salvini will auch künftig Hilfsorganisationen die Einfahrt in die Häfen des Landes verwehren.

apa