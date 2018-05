Streit um möglichen Wirtschaftsminister in Italiens neuer Regierung

In seiner Autobiografie „Come un incubo e come un sogno“ attackiert Savona die Brüsseler Sparpolitik. - Foto: APA/ANSA

Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung wollen Gerüchten zufolge dem europakritischen Ökonomen Paolo Savona den Posten des Wirtschaftsministers anvertrauen. Der 81-Jährige mit einer Karriere in der italienischen Notenbank war Industrieminister in der Regierung von Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994) und damals ein überzeugter Europäer. In den letzten Jahren nahm er jedoch europakritische Positionen ein.

„Come un incubo e come un sogno“

In seiner Autobiografie „Come un incubo e come un sogno“ attackiert Savona die Brüsseler Sparpolitik, die seiner Ansicht nach die Wirtschaftskrise in Italien vertieft hätte. Savona betrachtet den Euro-Austritt als Möglichkeit. Laut italienischen Medien könnte der Europa-treue Präsident Sergio Mattarella daher Probleme haben, einen Wirtschaftsminister wie Savona als Mitglied der neuen Regierung zu akzeptieren.

Savona bestritt, dass er ein Anti-Europäer sei. „Die Schwierigkeiten der EU sind ihrer Führungselite zuzuschreiben. Sie behaupten, sich fürs Volk zu interessieren. In Wahrheit kümmern sie sich nur um sich selbst“, so der Ökonom im Gespräch mit der Tageszeitung „L'Avvenire“

