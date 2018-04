Syrien: Tajani plädiert für diplomatische Bemühungen

„Wir können nur hoffen, dass Europa und die UNO in dieser Situation eine einschneidender Rolle spielen können“, so Tajani im Interview mit der italienischen Tageszeitung „Quotidiano Nazionale“ (Sonntagsausgabe). „Wir werden dafür arbeiten, damit die Stimme Europas lauter wird und damit Europa eine immer stärkere Rolle im Mittelmeerraum spielen kann“, sagte Tajani, der der konservativen Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi angehört.

Berlusconi sieht Italien in der Vermittlerrolle

In einem Schreiben an die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ betonte Berlusconi, dass Italien so schnell wie möglich eine funktionsfähige Regierung brauche, die im Syrien-Konflikt eine Vermittlerrolle zwischen USA, Russland und EU spielen könne. „Man muss Lösungen finden, die ein weiteres Eskalieren der Situation in Syrien vermeiden können. Daher braucht Italien so rasch wie möglich eine funktionsfähige Regierung“, schrieb Berlusconi.

Die Regierung Assad sei eine Diktatur, der Einsatz von Chemiewaffen müsse unbedingt verhindert werden. Russland dürfe in dieser Lage jedoch nicht als Gegner, sondern als strategischer Partner betrachtet werden.

apa