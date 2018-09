Syrische Armee greift letzte Rebellen-Hochburg Idlib an

Die russische Luftwaffe griff bereits am Dienstag Ziele an. - Foto: APA (AFP)

Russland bestätigte, seine Kampfflugzeuge hätten am Dienstag Stellungen der radikalislamischen Nusra-Front bombardiert. Seit längerem wird eine Offensive der Armee gegen die Rebellen in der nordwestlichen Provinz erwartet.

Warnung vor Massaker

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte vor einem Massaker und befürchtet einen Flüchtlingsstrom. Am Freitag will er mit seinen Kollegen aus Russland und Iran, den Verbündeten Syriens, beraten und die Offensive von Präsident Bashar al-Assad noch abwenden.

Brücken gesprengt

Die Rebellen in Idlib sprengten nach Mitteilung der Beobachtungsstelle, die sich auf ein Netz von Informanten in Syrien stützt, eine weitere Brücke, um einen Vormarsch der Regierungstruppen zu erschweren. In den vergangenen Jahren wurden Hunderttausende Rebellen und Extremisten nach ihrer militärischen Niederlage aus anderen Rebellengebieten Syriens in die Provinz Idlib gebracht.

Erdogan warnte vor Angriff auf Idlib

Erdogan warnte vor seinem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani in Teheran vor einem Angriff auf die Provinz Idlib. Dies würde zu einem schweren Massaker führen, sagte Erdogan der türkischen Zeitung „Hürriyet” zufolge. Die Türkei ist besorgt, weil die Stadt Idlib nur wenige Kilometer von seiner Grenze entfernt liegt. „Wo werden sich die Flüchtlinge in dieser Situation hinwenden?”, fragte Erdogan vor Journalisten auf dem Rückflug aus Kirgistan und gab als Antwort. „Ein großer Teil von ihnen wird in die Türkei kommen.” Sein Land, das eine rund 900 Kilometer lange Grenze mit Syrien teilt, hat bereits rund 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.

Luftangriff auf Waffen- und Munitionslager

Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte, das Treffen in Teheran werde die militärische Situation in Idlib klarer machen. Zum Luftangriff am Dienstag teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit, es seien keine besiedelten Gebiete, sondern Waffen- und Munitionslager der Nusra-Front ins Visier genommen worden. Diese Gruppe, ein früherer Ableger der Al-Kaida, hat sich in Hayat Tahrir al-Sham umbenannt und ist die schlagkräftigste Rebelleneinheit in Idlib. Die Vereinten Nationen stufen sie als Terrororganisation ein. Andere Rebellengruppen, die weit von einer Einheit entfernt sind, haben sich zu der neuen Allianz Nationale Befreiungsfront zusammengeschlossen, die von der Türkei unterstützt wird.

„Hunderttausende Tote"

Wie Erdogan warnte auch die UNO vor einer neuen Fluchtwelle. Schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen könnten gezwungen werden, sich in Richtung Türkei in Sicherheit zu bringen. Der US-Sicherheitsrat werde am Freitag über die Lage in Idlib beraten, kündigte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley an. Sie warnte die Assad-Regierung davor, bei einer Offensive auf die gleichnamige Stadt Chemiewaffen einzusetzen. US-Präsident Donald Trump warnte die syrische Regierung und ihre Verbündeten vor einem „rücksichtslosen Angriff” auf Idlib mit „Hunderttausenden Toten”. Iran und Russland begingen einen schweren humanitären Fehler, wenn sie an dieser potenziellen menschlichen Tragödie teilnähmen, twitterte Trump.

In einer gesonderten Erklärung von Haley hieß es, das von Russland und dem Iran unterstützte „brutale Regime” in Syrien dürfe „die syrischen Bürger nicht weiter angreifen und terrorisieren”. Nur so gebe es eine Chance für eine politische Lösung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.

Die 10 nicht ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats warnten vor einer humanitären Katastrophe. Sie appellierten am Mittwoch an die Konfliktparteien, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dafür müssten „alle Maßnahmen” ergriffen werden.

Auch Save the Children hat dringend zum Schutz von Kindern aufgerufen. Schulen, medizinische Einrichtungen und andere zivil genutzte Orte dürfen unter keinen Umständen zur Zielscheibe von Angriffen werden, erklärte die Kinderschutzorganisation am Donnerstag. Die Organisation äußerte sich vor dem Treffen der Präsidenten des Iran, Russlands und der Türkei in Teheran an diesem Freitag. Russland und der Iran unterstützen das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Die Türkei ist Schutzmacht der Opposition und will eine Offensive verhindern, weil sie Hunderttausende neuer Flüchtlinge an ihrer Südgrenze befürchtet.

apa/dpa