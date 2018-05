Tausende demonstrierten in Budapest gegen Orban

Proteste vor dem Parlamentsgebäude in Budapest Foto: APA (AFP)

Bereits am Vormittag hatte eine Menschenkette vor dem Parlamentsgebäude demonstriert, in dem das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentrat. Als Parlamentspräsident wurde erneut Laszlo Köver gewählt, der 2014 die EU-Flagge vom Parlament verbannte. Staatschef Janos Ader beauftragte Orban mit der Regierungsbildung. Orban soll laut Medien am Donnerstag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Die Redner der Demonstration mit tausenden Teilnehmern, die von regierungstreuen Medien als „Witzbewegung” bezeichnet wurde, protestierten gegen das ihres Erachtens korrupte System von Orban und riefen zu Zusammenhalt auf. Die Opposition möge endlich aufwachen und bei den Kommunalwahlen 2019 geschlossen einen Kandidaten gegen den Fidesz-Kandidaten aufstellen. „Wir brauchen eine gemeinsame Geschichte gegen die Hasspolitik von Orban”, forderte Balazs Gulyas, einer der Organisatoren der Demonstration. Orban sei „weder ein Christ noch ein Demokrat”. Es bedürfe „neuer, reiner Gesichter in der Politik, die nicht des Diebstahls beschuldigt werden können”, forderte Viktor Gyetvai.

Wegen eines Gewitters mit Eishagel beendeten die Organisatoren die Protestaktion. Viele Teilnehmer verließen den Platz. Laut Medien trotzten jedoch 1.000 bis 1.500 Teilnehmer der Witterung. Sie stellten sich dem Polizeikordon entgegen und skandierten Parolen wie „Dreckige Fidesz-Partei” und „Diktator Orban”. Den Polizisten wurde vorgeworfen, „Verbrecher” zu „schützen”. Medien befürchten, dass es auf dem Kossuth-Platz zu Ausschreitungen kommen könnte.

