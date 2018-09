„Terroristisches Motiv” hinter Amsterdamer Messerattacke

Der 19-Jährige war am Freitagmittag am Amsterdamer Hauptbahnhof mit dem Messer auf Passanten losgegangen. Die Polizei schoss daraufhin auf ihn und verletzte ihn. Die Schüsse lösten eine Panik unter den tausenden anwesenden Touristen und Pendlern aus.

Die beiden Passanten, die bei dem Messerangriff schwer verletzt wurden, stammen aus den USA. Beide Opfer seien US-Bürger, erklärte der Botschafter der USA in den Niederlanden, Pete Hoekstra, am Samstag. Die US-Botschaft sei mit ihnen und ihren Angehörigen in Kontakt gewesen.

Der Messerangriff ereignete sich einen Tag nachdem die radikalislamischen afghanischen Taliban zu Angriffen auf niederländische Soldaten aufgerufen hatten. Auch die deutschen Behörden ermitteln in dem Amsterdamer Fall, weil der Angreifer eine deutsche Aufenthaltserlaubnis hat.

apa/dpa/ag.