Theresa May kündigt Rücktritt an - GRAFIK

Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. - Foto: shutterstock

Damit werde sie den Weg für die Wahl eines Nachfolgers freimachen, sagte sie am Freitag in einer emotionalen Rede in London. Sie werde Regierungschefin bleiben, bis ihr Nachfolger feststehe. Es sei im besten Interesse des Landes, wenn ein anderer Großbritannien aus der EU führe.

Das Unterhaus hatte den von May ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU drei Mal abgelehnt. Das Rennen um ihre Nachfolge werde in der Konservativen Partei in der Woche ab dem 10. Juni beginnen, sagte May.

apa