Tote bei Protesten gegen neue US-Botschaft in Jerusalem

Tausende Palästinenser protestierten im Gazastreifen an mehreren Orten an der Grenze zu Israel. Einige Gruppen näherten sich Steine werfend dem Grenzzaun. Es kam zu schweren Zusammenstößen mit den israelischen Soldaten.

Die USA verlegen ihre Botschaft in Israel offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus. Israel feiert den Schritt dagegen als politischen Triumph. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte von einem „bewegenden Tag für das Volk Israel und den Staat Israel” gesprochen und zitierte am Montag bei Twitter aus der Bibel: „Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende.”

Der Umzug zur Eröffnung der Botschaft stieß indes auf heftige Proteste der Palästinenser, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Palästinas sehen. Eine Million Menschen wollten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel protestieren, ein Generalstreik wurde ausgerufen. Als Reaktion auf die erwarteten Proteste hat die israelische Armee am Montag Flugblätter über dem Palästinensergebiet am Mittelmeer abgeworfen. Darin würden die Einwohner auf Arabisch davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu Israel zu nähern, ihn zu beschädigen oder Anschläge zu verüben.

Auch in Ramallah im Westjordanland nahmen rund 5.000 Palästinenser an einem Protestmarsch teil. Sie trugen palästinensische und schwarze Flaggen sowie Schlüssel. Damit wiesen sie auf ihre Forderung nach einer Rückkehr in die Gebiete hin, aus denen 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Demonstranten verbrannten auch eine US-Flagge.

Unmittelbar vor der Einweihung der US-Botschaft rief auch der Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, Muslime zum Jihad gegen die USA auf. Die Entscheidung der USA, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen und „Beschwichtigungen” den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri am Sonntag.

Der Palästinensischen Autonomiebehörde warf Sawahiri in der Botschaft mit dem Titel „Tel Aviv ist auch ein Land der Muslime” vor, ein „Verkäufer Palästinas” zu sein, wie das auf Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen SITE berichtete. Seine Anhänger rief er auf, zu den Waffen zu greifen.

Sawahiri warf US-Präsident Donald Trump vor, „das wahre Gesicht des modernen Kreuzzugs offenbart” zu haben. Dieses zeige, dass „Beschwichtigungen” nicht funktionierten, „sondern nur Widerstand” durch „Jihad”, sagte Sawahiri.

apa/dpa