Tote bei Zusammenstößen in Syrien

Staatsmedien zufolge starben durch einen Raketenangriff auf Masyaf weitere 5 Menschen. Die Außenminister der sieben großen Industriestaaten (G-7) erklärten am Wochenende, dass „die wachsende syrische Militäraktivität in der Deeskalationszone in Idlib in den letzten Wochen immer mehr Besorgnis” auslöse.

Die Regierung in Damaskus hat das Ziel ausgegeben, die nordwestliche Region zurückzuerobern. Sie ist die letzte Bastion der Aufständischen, die gegen Präsident Bashar al-Assad kämpfen.

apa/ag