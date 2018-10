Trump: Medien müssen „endlose Feindseligkeit” beenden

Trump kam bei der Wahlkampfveranstaltung auf die Sprengsätze zu sprechen, die an demokratische Politiker, aber auch an den Nachrichtensender CNN geschickt worden waren. Er sprach sich zunächst für Mäßigung in der öffentlichen Debatte aus - und forderte dann, Medien müssten dazu beitragen, „Gräben zu überwinden und die Menschen zusammenzubringen”.

Dem Präsidenten wird selbst von vielen Kritikern vorgeworfen, durch seine oft aggressive Rhetorik das politische Klima aufzuheizen und die Spaltungen in der US-Gesellschaft zu vertiefen. Immer wieder greift er auch kritische Medien an.

Trump unterschätze die Folgen seiner Medienschelte

CNN-Chef Jeff Zucker warf Trump anschließend vor, die Folgen seiner Medienschelte vollkommen zu unterschätzen. „Es gibt einen totalen und völligen Mangel an Verständnis im Weißen Haus über die Schwere der fortgesetzten Angriffe auf die Medien”, sagte Zucker. „Der Präsident, und insbesondere der Pressesprecher des Weißen Hauses, sollten verstehen, dass ihre Worte Folgen haben.”

CNN wird von Trump immer wieder als Verbreiter von Falschnachrichten geschmäht. Trump verurteilte ebenso wie sein Vize Mike Pence die „versuchten Anschläge” auf „Obama, die Clintons, CNN und andere” als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen.

apa/ag.