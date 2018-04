Trump nimmt nicht an Dinner der Weißes-Haus-Journalisten teil

Das Dinner findet am 28. April statt. Trump war ihm bereits im vergangenen Jahr ferngeblieben und hatte so mit einer jahrzehntelangen Tradition gebrochen.

Trump betrachtet einen Großteil der US-Medien als seine Erzfeinde. Er beklagt sich regelmäßig über „Fake News“, also angeblich falsche und unfaire Berichterstattung über seine Präsidentschaft. Bei dem Dinner werden in diesem Jahr Preise an Journalisten unter anderem von CNN und der „New York Times“ verliehen – Medien, die Trump ein Dorn im Auge sind und die er regelmäßig wütend attackiert.

Talev erklärte, bei dem Dinner solle der US-Verfassungsartikel zelebriert werden, der die Redefreiheit schützt – darunter fällt auch die Pressefreiheit. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, werde dabei sein. Nach Angaben des Weißen Hauses wolle der Präsident zudem andere Mitglieder seiner Regierung zur Teilnahme „aktiv ermuntern“.

apa/afp