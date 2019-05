Trump von Japans neuem Kaiser Naruhito empfangen

Neben den Ehefrauen der beiden, Kaiserin Masako und Melania Trump, waren zahlreiche Gäste aus Politik und Diplomatie beider Länder zugegen, auf US-Seite unter anderem die Präsidentenberater John Bolton und Stephen Miller.

Das japanische Monarchenpaar spricht fließend Englisch. Kaiser Naruhito studierte in Oxford, seine Frau Masako ist eine in Harvard studierte frühere Diplomatin. Anschließend wurden Trump und seine Frau im Palast von Naruhitos Bruder, Kronprinz Akishino und Ministerpräsident Shinzo Abe in Begleitung ihrer Frauen begrüßt.

Unmittelbar nach der feierlichen Visite beim Kaiser kam Trump mit Abe zu politischen Gesprächen zusammen. Nach Angaben Trumps steht neben dem Handel und dem Konflikt mit Nordkorea, die Sicherheitspolitik im Vordergrund.

In Bezug auf die Krise im Iran sagte Trump, er sei grundsätzlich zu Gesprächen mit dem Iran bereit. „Ich denke, dass der Iran gerne reden würde, und wenn der Iran gerne reden würde, würden wir auch gerne reden”, sagte Trump am Montag. „Wir werden sehen, was passiert”, fügte Trump hinzu und verwies darauf, dass Abe „sehr eng mit der Führung des Iran” sei.

apa/dpa