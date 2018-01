Trump will „unehrlichste Medien des Jahres” küren

Auf Twitter teilte er am Dienstagabend (Ortszeit) mit, dass er am Montag „PREISE FÜR DIE UNEHRLICHSTEN & KORRUPTESTEN MEDIEN DES JAHRES” verkünden werde. Dabei gehe es „um unehrliche und schlechte Berichterstattung in verschiedenen Kategorien”, schrieb Trump.

Nur Minuten später legte er seinen Twitter-Followern ans Herz, sich eine bestimmte Sendung von Fox News anzuschauen: Das ist der konservative Sender, dem der Präsident im vergangenen Jahr fast ausschließlich Interviews gegeben hat und den er immer wieder als Ausnahmeerscheinung an Kompetenz und Ehrlichkeit hervorhebt.

apa/dpa